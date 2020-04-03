РФС вывел надпись «Оставайтесь дома» на крыше «Лужников»

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Российский футбольный союз (РФС) принял участие в флешмобе, призвав россиян не нарушать режим самоизоляции в период пандемии коронавируса.

В Instagram организации был опубликован ролик, на котором на крыше «Лужников» была выведена надпись «Оставайтесь дома».

2 апреля президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней из-за инфекции до конца апреля.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 54 тыс. человек, 220 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 1 млн.

Ранее РФС заявил о краже экипировки национальной команды со склада в Москве.