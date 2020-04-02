Макгрегор: Хабиб струсил, поздравляю Фергюсона

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор высказался об отмене супербоя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Ирландец отметил, что представитель России струсил.

«Я готов драться, я в отличной форме! Еще когда все началось, я сказал себе, что я рад тому, что у меня не назначен поединок. Но если бы был назначен, я бы сделал все, чтобы выйти в клетку и выиграть.

Ближе к дате боя Фергюсон и Нурмагомедов ввязались в игру на слабо. Хабиб струсил первым — счет 3:2 в пользу Тони. Хабиб сбежал из США в Россию посреди кризиса — рискованный ход. Поздравления Тони!» — написал Макгрегор в Twitter.

Напомним, что изначально долгожданный поединок был запланирован на 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке, однако атлетическая комиссия штата запретила проводить спортивные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. 1 апреля Нурмагомедов заявил, что бой отменен.

Ранее Тактаров заявил, что вариант попасть в США у Хабиба был, есть и остается.