Уткин: Дзюба стибрил деньги и увел жену у друга, но остается героем

<img src="//img.gazeta.ru/files3/120/12836120/RTX7ARE9-pic905-895x505-46533.jpg">

Известный комментатор Василий Уткин в прямом эфире на Youtube-канале снова высказался о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

Незадолго до этого футболист заявил, что журналист пытается поймать на нем хайп и настолько «деградировал и упал, что комментирует в кафешках и на вокзале».

«Про него можно говорить бесконечно. Самое удивительное и прискорбное в этом — это искренняя любовь, которую вы питаете к Дзюбе.

Парень начал во взрослой команде с того, что стибрил у товарища деньги в раздевалке. Потом увел жену у лучшего друга. Была еще масса интересных и увлекательных приключений. Однако для вас он почему-то герой», — недоумевает Уткин, добавляя, что из-за мата с трибун в адрес «обиженного» спортсмена «произошла практически общевойсковая операция».

Ранее Уткин послал Дзюбу на три буквы.