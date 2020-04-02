Уткин: Дзюба стибрил деньги и увел жену у друга, но остается героем
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Известный комментатор Василий Уткин в прямом эфире на Youtube-канале снова высказался о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.
Незадолго до этого футболист заявил, что журналист пытается поймать на нем хайп и настолько «деградировал и упал, что комментирует в кафешках и на вокзале».
«Про него можно говорить бесконечно. Самое удивительное и прискорбное в этом — это искренняя любовь, которую вы питаете к Дзюбе.
Парень начал во взрослой команде с того, что стибрил у товарища деньги в раздевалке. Потом увел жену у лучшего друга. Была еще масса интересных и увлекательных приключений. Однако для вас он почему-то герой», — недоумевает Уткин, добавляя, что из-за мата с трибун в адрес «обиженного» спортсмена «произошла практически общевойсковая операция».