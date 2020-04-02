Хабиб завершил эфир в Instagram после комментария Макгрегора

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, ранее объявивший об отмене поединка с Тони Фергюсоном, завершил прямую трансляцию у себя в Instagram-аккаунте.

Прямо перед этим в комментариях к видео попросил добавить себя в эфир бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор. Болельщики сразу стали сообщать Хабибу, что ирландец зашел на его видеотрансляцию.

«Кто зашел?» — переспросил россиянин, а затем попрощался и завершил эфир.

Напомним, что изначально поединок Хабиб — Фергюсон был запланирован на 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке, однако атлетическая комиссия штата запретила проводить спортивные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. 1 апреля Нурмагомедов заявил, что бой отменен.

Ранее сообщалось, что отец Хабиба ничего не знает об отмене боя сына.