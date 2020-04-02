Хабиб прокомментировал отмену своего боя с Тони Фергюсоном

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену супербоя с Тони Фергюсоном.

Непобежденный спортсмен отметил, что не понимает, куда все советуют ему улететь.

«Куда лететь-то? У кого есть информация? Кидайте локацию. Я дома сижу, у нас карантин, так как мы прилетели с Америки. Беспрерывно тренируюсь, не останавливаюсь.

Насчет Белоруссии слышал, но не знаю, правда или нет. Да, я поеду туда, но Фергюсона же не выпустят из Америки. Оттуда никого не выпускают и никого не запускают... У нас в стране точно такая же ситуация», — заявил Нурмагомедов во время прямой трансляции в Instagram.

Напомним, что изначально поединок был запланирован на 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке, однако атлетическая комиссия штата запретила проводить спортивные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. 1 апреля Хабиб заявил, что бой отменен.

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