«Валенсия» Черышева провела повторный тест на коронавирус
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Игроки испанской «Валенсии» провели повторный тест на наличие в организме коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Superdeporte.
По результатам обследования ни у кого из футболистов вирус не был обнаружен.
Напомним, что две недели назад в СМИ появилась информация о заражении десяти игроков первой команды, а также 15 сотрудников из персонала клуба.
Стоит отметить, что российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев нарушал объявленный карантин ради пробежки.
Ранее сообщалось, что президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин не планирует досрочно завершать нынешний сезон.