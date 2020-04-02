Фергюсон подверг жесткой критике Хабиба за отказ драться на UFC 249

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Американский боец смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсон подверг жесткой критике дагестанца Хабиба Нурмагомедова за отказ драться на Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 249. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, 31-летний действующий чемпион организации в легком весе повел себя испуганно.

«Этот парень не желает драться. Он убегает и боится.

У него была возможность сесть в самолет и прилететь в США из Абу-Даби. Хабиб и Конор бегают с хостами между ног, как чертовы собаки. Они — киски», — сказал Фергюсон.

Ранее сообщалось, что ирландец Конор Макгрегор заменит Хабиба Нурмагомедова в бою с американцем Тони Фергюсном.