Фергюсон подверг жесткой критике Хабиба за отказ драться на UFC 249
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсон подверг жесткой критике дагестанца Хабиба Нурмагомедова за отказ драться на Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 249. Об этом он написал в Twitter.
По его словам, 31-летний действующий чемпион организации в легком весе повел себя испуганно.
«Этот парень не желает драться. Он убегает и боится.
У него была возможность сесть в самолет и прилететь в США из Абу-Даби. Хабиб и Конор бегают с хостами между ног, как чертовы собаки. Они — киски», — сказал Фергюсон.
Ранее сообщалось, что ирландец Конор Макгрегор заменит Хабиба Нурмагомедова в бою с американцем Тони Фергюсном.
Tune��In @sportscenter Champ Shit Only™️ ���� -CSO- ���������� @BallengeeGroup pic.twitter.com/p8OLvzz3MF— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) April 1, 2020