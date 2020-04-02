Дзюба рассказал, в чем кавказцы превосходят русских

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Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о своем отношении к представителям кавказских республик. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, они относятся с гораздо большим уважением к старшему поколению, нежели чем русские.

«Помимо своих собственных родителей, мы должны уважать абсолютно всех взрослых. Не все это понимают. Все слышат, но не хотят услышать», — сказал Дзюба.

Ранее сообщалось, что бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус заявил о том, что скучает по работе с главным тренером «железнодорожников» Юрием Семиным.