Дзюба заявил, что никогда не был пьяным

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Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о своем отношении к алкоголю. Его слова передает Sport24.

По его словам, иногда он может себе позволить бокал игристых напитков.

«Алкоголь? В целом он мне противен, я никогда в жизни не был пьяным. Но бывает, что могу употребить немного шампанского или вина», — сказал Дзюба.

Ранее сообщалось, что генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб ведет переговоры с футболистами о сокращении зарплат из-за паузы в чемпионате России.