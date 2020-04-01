Глава РФС назвал возможные сроки возобновления чемпионата России
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что чемпионат страны может возобновиться в начале или конце июня.
1 апреля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел видеоконференцию с представителями 55 ассоциаций из-за ситуации с коронавирусом. После этого бюро исполкома РФС приняло решение приостановить все футбольные турниры до 31 мая.
«На данный момент базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня», — приводит слова Дюкова пресс-службу РФС.
Функционер считает продление паузы до 31 мая логичным соответствующим мерам, которые принимает правительство России.
Российская премьер-лига (РПЛ) была приостановлена из-за угрозы распространения инфекции. По последним данным, от COVID-19 скончались более 45 тыс. человек, 189 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 893 тыс. В России зафиксировали 2777 случаев заражения.
Ранее была названа дата проведения общего собрания клубов РПЛ.