Глава РФС назвал возможные сроки возобновления чемпионата России

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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что чемпионат страны может возобновиться в начале или конце июня.

1 апреля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел видеоконференцию с представителями 55 ассоциаций из-за ситуации с коронавирусом. После этого бюро исполкома РФС приняло решение приостановить все футбольные турниры до 31 мая.

«На данный момент базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня», — приводит слова Дюкова пресс-службу РФС.

Функционер считает продление паузы до 31 мая логичным соответствующим мерам, которые принимает правительство России.

Российская премьер-лига (РПЛ) была приостановлена из-за угрозы распространения инфекции. По последним данным, от COVID-19 скончались более 45 тыс. человек, 189 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 893 тыс. В России зафиксировали 2777 случаев заражения.

Ранее была названа дата проведения общего собрания клубов РПЛ.