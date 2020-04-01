Игроки ЦСКА готовы пойти на снижение зарплат из-за коронавируса

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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что футболисты команды согласились на понижение зарплат из-за приостановки чемпионата России.

«Мы уже давно пообщались с футболистами на эту тему. У нас есть полное взаимопонимание. Просто в ближайшее время выработаем алгоритм. Здесь нужно отдать должное ребятам», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

Российская премьер-лига была приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 43 тыс. человек, 185 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 877 тыс. В России зафиксировали 2777 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплаты из-за коронавируса.