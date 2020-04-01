Жена Малкина: Евгений очень любит Росиию
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Жена российского нападающего «Питтбург Пингвинз» Евгения Малкина Анна Кастерова рассказала о том, как ее семья отреагировала на травлю из-за американского гражданства.
Напомним, о двойном гражданстве Малкина стало известно в октябре 2019 года.
«Ребята, Женя очень любит Россию. Мне было больно видеть нападки в его адрес. Он всегда приезжает играть за сборную. Он не подлый, он открытый», — передает слова Кастеровой «Чемпионат.com».
Ранее Кастерова рассказала об обстановке в США во время коронавируса.