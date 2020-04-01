Экс-президент «Локомотива» Геркус призвал не нервничать из-за пандемии
Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус призвал не нервничать из-за пандемии коронавирусной инфекции. В своем Twitter функционер описал ситуацию с увеличением количества заболевших.
По его словам, в Российской Федерации сохраняется самый низкий тем роста числа инфицированных коронавирусом.
«Количество заболевших растет медленнее Италии, Испании, и даже Германии с Кореей. Не нервничаем», — написал Геркус.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн выразил опасения в безопасности проведения чемпионата Белоруссии.
Темп роста количества заболевших у нас медленнее и Италии и Испании и даже Германии с Кореей. Самый медленный. Не нервничаем— Илья Геркус (@ilgerkus) March 31, 2020