Экс-президент «Локомотива» Геркус призвал не нервничать из-за пандемии

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Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус призвал не нервничать из-за пандемии коронавирусной инфекции. В своем Twitter функционер описал ситуацию с увеличением количества заболевших.

По его словам, в Российской Федерации сохраняется самый низкий тем роста числа инфицированных коронавирусом.

«Количество заболевших растет медленнее Италии, Испании, и даже Германии с Кореей. Не нервничаем», — написал Геркус.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн выразил опасения в безопасности проведения чемпионата Белоруссии.