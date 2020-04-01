FIFPro выразила опасения в безопасности проведения чемпионата Белоруссии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/225/13030225/1-pic905-895x505-80692.jpg">

Генеральный секретарь Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн выразил опасения в безопасности проведения чемпионата Белоруссии. Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, проведение игр высшего дивизиона в условиях пандемии коронавирусной инфекции немыслимо.

«Любой человек в здравом уме вам скажет, что белорусский чемпионат нужно срочно остановить. Мы призывает руководство федерации принять меры предосторожности. Такие же, как и везде», — заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил возможность совместной игры полузащитника столичного «Спартака» Зелимхана Бакаева и хавбека «Монако» Александра Головина.