Чемпион мира по футболу рассказал о симптомах коронавируса

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Голкипер «Астон Виллы» Пепе Рейна, права на которого принадлежат «Милану», описал симптомы коронавируса, которые появились у него на прошлой неделе.

Чемпион мира — 2010 отметил, что был изолирован сразу после первых симптомов.

«Температура, сухой кашель, постоянная головная боль и слабость. Мне даже было страшно, когда на протяжении 25 минут не хватало воздуха, как будто горло сжалось и воздух не мог больше поступать. В общем, первые шесть или восемь дней я провел в комнате», — цитирует испанца Corriere dello Sport.

Напомним, что вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 39 тыс. человек, 172 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 800 тысяч.

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