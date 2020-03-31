Геркус оценил финансовые потери российских клубов из-за коронавируса

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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус оценил возможные финансовые потери клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за коронавируса, передает «Матч ТВ».

На примере графика доходов столичного «Спартака» от продажи билетов и абонементов в еврокубковом сезоне Геркус заявил, что красно-белые потеряют примерно 200 млн рублей.

По мнению бывшего гендиректора «железнодорожников», петербургский «Зенит» потеряет еще больше денег, ЦСКА ожидают потери, сопоставимые со «Спартаком», а «Локомотив» — чуть меньше.

Сезон чемпионата России приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 38 тыс. человек, 166 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 789 тыс. В России зафиксировали 2337 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» может продать нападающего Криштиану Роналду из-за коронавируса.