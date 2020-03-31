Овечкин и Кузнецов провели совместную тренировку

Российские нападающие клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпитлаз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели совместную тренировку, сообщает «Спорт-Экспресс».

Видеозапись тренировочного процесса в Stories Instagram выложила Анастасия Шубская, супруга Овечкина. Оба хоккеиста проводят тренировки под руководством Павла Бурлаченко — личного тренера капитана «Вашингтона» по физподготовке.

Сезон НХЛ приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» поблагодарил врачей.