Овечкин и Кузнецов провели совместную тренировку
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Российские нападающие клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпитлаз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели совместную тренировку, сообщает «Спорт-Экспресс».
Видеозапись тренировочного процесса в Stories Instagram выложила Анастасия Шубская, супруга Овечкина. Оба хоккеиста проводят тренировки под руководством Павла Бурлаченко — личного тренера капитана «Вашингтона» по физподготовке.
Сезон НХЛ приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» поблагодарил врачей.