Стал известен боец, который может заменить Хабиба в бою с Фергюсоном

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи может заменить чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова в поединке против Тони Фергюсона, сообщает инсайдер Ариэль Хельвани в Twitter.

«Согласно источникам, Фергюсону был предложен бой против Гэтжи, однако пока этот бой не согласован. Пока неизвестно, где именно должен пройти турнир», — написал Хельвани.

Бой был запланирован на 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке, однако атлетическая комиссия штата запретила проводить спортивные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. 30 марта Нурмагомедов заявил, что не может покинуть Россию из-за временного закрытия границ.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба, прокомментировал ситуацию вокруг боя против Фергюсона.

