Бой Поветкина перенесен из-за коронавируса

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Поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом перенесен из-за угрозы распространения коронавируса, передает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба промоутерской компании World of Boxing Promotions, бой состоится в июле. Поединок был запланирован на 2 мая в Манчестере.

В профессиональной карьере россиянин одержал 35 побед (24 — нокаутом), потерпел два поражения и один раз завершил бой вничью.

Временный чемпион Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Уайт имеет в своем активе 27 побед (18 — нокаутом) и одно поражение.

Большинство футбольных национальных первенств были приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 35 тыс. человек, 156 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 740 тыс.

Ранее сообщалось, что Уайт готовится к бою с Поветкиным, несмотря на пандемию коронавируса.