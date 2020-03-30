Экс-игрок «Локомотива» заявил о необходимости аннулировать результаты РПЛ
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Экс-игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников заявил о необходимости аннулировать результаты нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Rusfootball.info.
По его словам, возобновить чемпионат летом вполне реально, если еврокубковых матчи будут сдвинуты на более поздний срок.
При этом Сенников отметил, что если к обозначенному сроку не удастся продолжить игры Премьер-лиги, то результаты текущего сезона необходимо не признавать.
Ранее сообщалось, что полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария обратился к жителям своей страны с призывом оставаться дома.