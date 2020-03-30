Медведев заявил, что все сотрудники «Зенита» самоизолируются на неделю
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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что все сотрудники клуба самоизолируются на неделю. Об этом сообщает пресс-служба действующих чемпионов страны в Twitter.
По его словам, данная мера сможет снизить риск заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Также Медведев намерен сделать клуб более открытым к болельщикам в этот непростой период.
Ранее сообщалось, что врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов дал несколько советов по профилактике коронавирусной инфекции.
Александр Медведев обратился к болельщикам сине-бело-голубых #остаемсядома pic.twitter.com/QXtIVoJtvU— ФК «Зенит»�� (@zenit_spb) March 29, 2020