Медведев заявил, что все сотрудники «Зенита» самоизолируются на неделю

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что все сотрудники клуба самоизолируются на неделю. Об этом сообщает пресс-служба действующих чемпионов страны в Twitter.

По его словам, данная мера сможет снизить риск заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Также Медведев намерен сделать клуб более открытым к болельщикам в этот непростой период.

Ранее сообщалось, что врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов дал несколько советов по профилактике коронавирусной инфекции.