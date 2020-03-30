В сборной России посоветовали высыпаться и пить витамины для профилактики
Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов дал несколько советов по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в Instagram.
По его словам, в нынешней острой эпидемиологической ситуации необходимо дать возможность восстанавливаться.
Безуглов посоветовал спать не менее девяти-десяти часов в сутки, а также принимать витамин D3, который положительно влияет на иммунную систему.
Ранее сообщалось, что нападающий лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн хочет обогнать экс-форварда «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни в списке лучших бомбардиров сборной Англии.
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‼️ Важный пост от главного врача сборной. @bezuglov_eduard советует, как поддержать иммунитет во время пандемии. ⠀ – Сейчас во многих странах большинство людей абсолютно обосновано боятся быть инфицированными короновирусом. И в борьбе с этой напастью, помимо всем уже известных методов профилактики, нам помогает иммунная система. Не будем вдаваться в подробности ее функционирования и механизмы, позволяющие дезактивировать любой патогенный агент. Расскажем как любой из нас достаточно просто может помочь иммунитету. ⠀ Условия самоизоляции и удаленной работы идеально подходят для первого способа: сна. Спать лучше не менее 9-10 часов. ⠀ Очень важно и периодически давать себе нагрузку: 3-4 раза в неделю по 30-40 минут аэробных упражнений и 2-3 раза в неделю круговых силовых тренировок с собственным весом будет более чем достаточно. Мы сейчас говорим не о профессиональных спортсменах, а об обычных людях. ⠀ Лично я бы рекомендовал принимать поливитаминные препараты и отдельно витамин D3. Его можно принимать дозах 3-5 тысяч МЕ в день весь период самоизоляции. По последним данным он позитивно влияет на многие системы и, в том числе, иммунную. ⠀ Итак, мой рецепт: сон, умеренные регулярные нагрузки и витамины. ⠀ А какие именно упражнения можно делать дома, мы расскажем позже.