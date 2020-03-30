В сборной России посоветовали высыпаться и пить витамины для профилактики

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Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов дал несколько советов по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в Instagram.

По его словам, в нынешней острой эпидемиологической ситуации необходимо дать возможность восстанавливаться.

Безуглов посоветовал спать не менее девяти-десяти часов в сутки, а также принимать витамин D3, который положительно влияет на иммунную систему.

Ранее сообщалось, что нападающий лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн хочет обогнать экс-форварда «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни в списке лучших бомбардиров сборной Англии.