Украинец Ярмоленко разочарован решением УЕФА перенести Евро на 2021 год
Полузащитник лондонского «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко разочарован решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о переносе чемпионата Европы на 2021 год. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на эфир шоу «Большой футбол».
По его словам, все футболисты восприняли данное решение с пониманием, так как все осознают важность сохранения здоровья людей.
Также Ярмоленко заявил, что для него перенос Евро-2020 носит положительный характер, так как он имеет возможность восстановиться после травмы и с большей вероятностью попасть в финальную заявку своей страны.
Ранее сообщалось, что глава УЕФА Александер Чеферин рассказал, почему организация не отменила матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянской «Аталантой» и испанской «Валенсией».