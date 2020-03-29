Губерниев отреагировал на введение режима самоизоляции в Москве
Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение властей Москвы ввести режим самоизоляции для всех жителей столицы.
Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта выходить из дома можно только в случае экстренного обращения за медицинской помощью. Также покинуть квартиру могут те, кто направляется на работу, в магазин или аптеку, а также на выгул домашних животных.
«Все сидим дома! Теперь по приказу властей! Молодцы, Собянин и Воробьев!» — написал Губерниев в Telegram.
Вспышка заболевания была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 33 тыс. человек, 150 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 711 тыс. В России зафиксировали 1534 случая заражения.
Ранее Губерниев раскритиковал олимпийскую чемпионку за несоблюдение карантина.