Губерниев отреагировал на введение режима самоизоляции в Москве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/277/12987277/RIAN_5814923.HR-pic905-895x505-45318.jpg">

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение властей Москвы ввести режим самоизоляции для всех жителей столицы.

Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта выходить из дома можно только в случае экстренного обращения за медицинской помощью. Также покинуть квартиру могут те, кто направляется на работу, в магазин или аптеку, а также на выгул домашних животных.

«Все сидим дома! Теперь по приказу властей! Молодцы, Собянин и Воробьев!» — написал Губерниев в Telegram.

Вспышка заболевания была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 33 тыс. человек, 150 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 711 тыс. В России зафиксировали 1534 случая заражения.

Ранее Губерниев раскритиковал олимпийскую чемпионку за несоблюдение карантина.