Губерниев раскритиковал олимпийскую чемпионку за несоблюдение карантина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/277/12987277/RIAN_5814923.HR-pic905-895x505-45318.jpg">

Российский комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трехкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за несоблюдение карантина.

«Господи, почему мои спортивные кумиры на самом деле такие дебилы», — написал Губерниев в Telegram.

Вспышка заболевания была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 32 тыс. человек, 146 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 683 тыс. В России зафиксировали 1534 случая заражения.

25 марта президент страны Владимир Путин призвал граждан не выходить на улицу без особой необходимости в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Ранее бывшая спортсменка заявила, что не стоит «забивать себе мозг» и надо «жить, как жилось».