Губерниев раскритиковал олимпийскую чемпионку за несоблюдение карантина
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трехкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за несоблюдение карантина.
«Господи, почему мои спортивные кумиры на самом деле такие дебилы», — написал Губерниев в Telegram.
Вспышка заболевания была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 32 тыс. человек, 146 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 683 тыс. В России зафиксировали 1534 случая заражения.
25 марта президент страны Владимир Путин призвал граждан не выходить на улицу без особой необходимости в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Ранее бывшая спортсменка заявила, что не стоит «забивать себе мозг» и надо «жить, как жилось».