Олимпийская чемпионка Резцова призналась, что не соблюдает карантин

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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что не соблюдает карантин.

Ранее президент России Владимир Путин призвал граждан не выходить на улицу без особой необходимости в рамках борьбы с распространением коронавируса.

«Карантин? Я его не соблюдаю, езжу по гостям, что нам будет? Ходила по лесу с родными, навестила брата под Владимиром, там чистая природа. Моему внуку год, его в четырех стенах держать было бы неправильно», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

Бывшая спортсменка считает, что не стоит «забивать себе мозг» и надо «жить, как жилось».

Вспышка заболевания была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 32 тыс. человек, 146 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 683 тыс. В России зафиксировали 1534 случая заражения.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Александра Трусова попала в карантин после того, как гуманитарным рейсом вернулась из Египта вместе со своей семьей.