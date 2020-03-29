Олимпийская чемпионка Резцова призналась, что не соблюдает карантин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что не соблюдает карантин.
Ранее президент России Владимир Путин призвал граждан не выходить на улицу без особой необходимости в рамках борьбы с распространением коронавируса.
«Карантин? Я его не соблюдаю, езжу по гостям, что нам будет? Ходила по лесу с родными, навестила брата под Владимиром, там чистая природа. Моему внуку год, его в четырех стенах держать было бы неправильно», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».
Бывшая спортсменка считает, что не стоит «забивать себе мозг» и надо «жить, как жилось».
Вспышка заболевания была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 32 тыс. человек, 146 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 683 тыс. В России зафиксировали 1534 случая заражения.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Александра Трусова попала в карантин после того, как гуманитарным рейсом вернулась из Египта вместе со своей семьей.