Наставник «Спартака» высказался о коронавирусе

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о пандемии коронавируса, передает Sport24.

Специалист провел прямой эфир, где отвечал на вопросы болельщиков, затронув и тему коронавируса. Стоит отметить, что Российская премьер-лига (РПЛ) была приостановлена официально до 10 апреля.

«Считаю, надо сохранять спокойствие, и все будет хорошо. Футбол занимает очень важную часть в нашей жизни, но есть вещи, которые важнее футбола. Так что мы принимаем эту ситуацию», — заявил Тедеско.

Ранее сообщалось, что Черчесов рассказал о своих занятиях на карантине.