Трусова рассказала о карантине после возвращения из Египта
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Российская фигуристка Александра Трусова попала в карантин после того, как гуманитарным рейсом вернулась из Египта вместе со своей семьей, передает «Спорт-Экспресс».
Трусову вместе с ее родными эвакуировали из курортного города Шарм-эш-Шейха 27 марта.
«Я, как и все, сейчас на карантине. Продолжаю тренироваться и готовиться к ОГЭ. Берегите себя, всем здоровья!», — заявила фигуристка в Instagram.
Ранее сообщалось, что Трусова вместе с семьей вернулась из Египта гуманитарным рейсом.