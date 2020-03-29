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Московский ЦСКА заинтересован в трансфере полузащитника «Ливерпуля» Джердана Шакири, сообщает Football Insider.

По информации источника, английский клуб намерен расстаться с футболистом. Примечательно, что в зимнее трансферное окно 2020 года «Ливерпуль» отказался отдать Шакири в аренду.

Кроме ЦСКА на хавбека претендуют испанская «Севилья» и итальянская «Рома».

В текущем сезоне полузащитник вышел на поле лишь десять раз во всех турнирах, записав на свой счет один гол.

Ранее сообщалось, что ЦСКА продолжит тренировки в домашних условиях до 7 апреля.