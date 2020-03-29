Мостовой считает, что сокращение зарплат игроков пойдет на пользу РПЛ
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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что сокращение зарплат игроков пойдет на пользу Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, данная мера позволит сделать доходы отечественных футболистов более справедливыми и честными.
«Последние десять лет мы только и говорим о раздутых платежных ведомостях футбольных клубов. У нас появилась прекрасная возможность исправить это. Пусть никто не обижается», — сказал Мостовой.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» не будет сокращать зарплаты игрокам из-за коронавирусной инфекции, ставшей причиной остановки чемпионата Испании.