Экс-игрок сборной Испании оценил игру Черышева

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Чемпион Европы 2008 года в составе сборной Испании Жоан Капдевила оценил игру полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева Об этом сообщают «Известия».

По его словам, россиянин является одним из важнейших футболистов в составе «летучие мышей», на котором строится игра.

Также Капдевила отметил, что Черышев показывает свой высокий класс на протяжении достаточно большого количества времени, но из-за травм у него не получается добиться большего.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес восхитился игрой вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа.