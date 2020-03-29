Экс-игрок сборной Испании оценил игру Черышева
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Чемпион Европы 2008 года в составе сборной Испании Жоан Капдевила оценил игру полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева Об этом сообщают «Известия».
По его словам, россиянин является одним из важнейших футболистов в составе «летучие мышей», на котором строится игра.
Также Капдевила отметил, что Черышев показывает свой высокий класс на протяжении достаточно большого количества времени, но из-за травм у него не получается добиться большего.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес восхитился игрой вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа.