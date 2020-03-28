Хоккейная команда Лукашенко вышла в финал любительского турнира
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Команда президента Белоруссии Александра Лукашенко вышла в финал республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщает БелТА.
Коллектив главы государства разгромил клуб из Гродненской области со счетом 12:3 (4:0, 5:2, 3:1). В составе победителей дубль оформил младший сын президента Николай.
Команда Лукашенко десять раз становилась победительницей турнира. Еще по разу выигрывали игроки из Гомельской и Минской областей.
Ранее сообщалось, что команда президента России Владимира Путина и Лукашенко победила в хоккейном товарищеском матче.