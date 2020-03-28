<img src="//img.gazeta.ru/files3/453/11686453/RIAN_3239516.HR.ru-pic905-895x505-52285.jpg">

Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле «Ростов Арены», сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Ростовской области.

«В ходе тушения пожара погиб один пожарный», — заявил собеседник.

28 марта недалеко от футбольного стадиона начался пожар. По информации СМИ, неизвестные умышленно подожгли сухой камыш. Из-за сильного ветра локализовать его полностью пока не удается. Для тушения огня задействованы вертолет Ми-8 и пожарный поезд, а также 144 человека и 50 единиц техники МЧС.

Ранее сообщалось, что площадь пожара возле «Ростов Арены» достигла 25 гектаров.