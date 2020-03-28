Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле «Ростов Арены»
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Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле «Ростов Арены», сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Ростовской области.
«В ходе тушения пожара погиб один пожарный», — заявил собеседник.
28 марта недалеко от футбольного стадиона начался пожар. По информации СМИ, неизвестные умышленно подожгли сухой камыш. Из-за сильного ветра локализовать его полностью пока не удается. Для тушения огня задействованы вертолет Ми-8 и пожарный поезд, а также 144 человека и 50 единиц техники МЧС.
Ранее сообщалось, что площадь пожара возле «Ростов Арены» достигла 25 гектаров.