Площадь пожара возле «Ростов Арены» достигла 25 гектаров

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Замначальника ГУМЧС по Ростовской области Ярослав Гладченко заявил, что возгорание сухой растительности в районе Ростова-на-Дону не угрожает «Ростов Арене».

«Горит ориентировочно около 25 гектаров сухой растительности», — цитирует Гладченко РИА «Новости».

Для тушения пожара задействованы вертолет Ми-8 и пожарный поезд, а также 144 человека и 50 единиц техники МЧС.

«Ростов Арена» была введена в эксплуатацию в апреле 2018 года. Стадион принимал матчи чемпионата мира 2018 года. Сейчас арена является домашней для клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов».

Ранее в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону высказались о ситуации с крупным пожаром возле «Ростов Арены» .