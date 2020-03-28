Возле «Ростов Арены» начался крупный пожар

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Под Ростовом-на-Дону горят камыши, сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что огонь может перекинуться на «Ростов Арену». Площадь пожара превысила 1000 квадратных метров. К тушению огня уже привлекли авиацию и пожарный поезд.

«Ростов Арена» была введена в эксплуатацию в апреле 2018 года. Стадион принимал матчи чемпионата мира 2018 года. Сейчас арена является домашней для клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов».

Ранее сообщалось, что «Ростов» погасил долг перед управляющей компанией домашней арены.