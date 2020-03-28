Наставник «Урала» высказался о влиянии коронавируса на команду

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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфенов высказался о влиянии коронавирусной инфекции на команду. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в данный момент очень трудно на должном уровне поддерживать психологическое состояние футболистов.

Также Парфенов заявил, что сложившаяся ситуация особенно трудна для легионеров, которое не покидали Екатеринбург, из-за чего уже длительный период не видят своих семей.

Ранее сообщалось, что глава Федерации футбола Италии (FIGC) Габриеле Гравина заявил, что чемпион страны по футболу будет определен, даже если первенство не будет доиграно из-за коронавируса.