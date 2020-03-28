«Боруссия» ожидает, что Санчо переедет в АПЛ

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Дортмундская «Боруссия» намерена продать форварда Джейдона Санчо в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, главным претендентом на 20-летнего форварда в настоящий момент является «Манчестер Юнайтед», однако «шмели» надеются, что навязать борьбу манкунианцам за игрока смогут «Челси» и «Ливерпуль».

Напомним, что в настоящее время «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Лос-Анджелеса» Карлос Вела, выступающий в Высшей лиге футбола (MLS), поделился воспоминаниями об игре за клуб «Реал Сосьедад».