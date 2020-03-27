В КПРФ решили уйти на самоизоляцию

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Игроки мини-футбольного клуба КПРФ приняли решение уйти на самоизоляцию и продолжить тренировки дома. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам генерального директора Аркадия Белого, футболисты занимаются под пристальным надзором тренерского штаба.

Также функционер заявил, что по семейным обстоятельствам стан команды был вынужден покинуть бразилец Ромуло, о сроках возвращения которого в данный момент информации нет.

Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о симптомах коронавируса, который был диагностирован у него и его девушки.