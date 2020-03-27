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Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, когда закончит игровую карьеру. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, для окончания профессиональной карьеры ему необходимо забить сто голов.

«Я что, старый что ли? Я же говорил, что молодой и перспективный. Хочу забить за карьеру сто голов. И на этом закончить», — сказал Глушаков.

Ранее сообщалось, что гельзенкирхенский «Шальке-04» объявил, что футболисты команды отказались от части зарплат и премий до 30 июня 2020 года из-за ситуации с коронавирусом.