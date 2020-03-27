Захарова назвала циничными требования отстранить Россию от Олимпиады

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об отстранении российских спортсменов от участия в летних Олимпийских играх в Токио.

«На этом фоне особо цинично выглядят спекуляции на тему антидопинга и рассуждения о необходимости отстранить от Олимпиады 2021 года российских атлетов», — цитирует Захарову ТАСС.

Также она отметила, что Россия поддерживает решение Японии и Международного олимпийского комитета (МОК) перенести Олимпиаду из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил благодарность лидерам стран G20 за поддержку переноса летних Олимпийских игр в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.