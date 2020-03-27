Два баскетболиста «Юты» вылечились от коронавируса

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Игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» Руди Гобер и Донован Митчелл вылечились от коронавируса, сообщает журналист портала The Athletic Шамс Чарания в Twitter.

Французский центровой стал первым баскетболистом лиги, у которого подтвердили коронавирус. Позднее сообщалось, что между игроками возник конфликт, так как Гобер легкомысленно относился к угрозе заболевания.

Также коронавирус был обнаружен у игроков «Детройт Пистонс», «Бруклин Нетс», «Филадельфии Сиксерс», «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 25 тысяч человек, 129 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 566 тыс.

Ранее сообщалось, что сезон НБА может возобновиться в Лас-Вегасе.