Слушания по делу WADA и РУСАДА перенесены

<img src="//img.gazeta.ru/files3/336/11621336/RIAN_3251226.HR.ru-pic905-895x505-47562.jpg">

Председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев заявил, что слушания по делу организации и Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Спортивном арбитражном суде (CAS) перенесены на июнь.

«Слушания перенесены, они состоятся в срок с 8 до 15 июня. Это срок, когда должно состояться рассмотрение», — цитирует Ивлева ТАСС.

9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Также организация лишила российских спортсменов права в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях под своим флагом, а также запретила проводить крупные международные турниры в России. 19 декабря наблюдательный совет РУСАДА вынес рекомендацию общему собранию членов организации не соглашаться с санкциями. А позже подал апелляцию в CAS. Первые слушания были запланированы на апрель 2020 года.

Ранее сообщалось, что РУСАДА приостановит тестирование спортсменов из-за коронавируса.