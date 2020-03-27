Несколько клубов АПЛ поддерживают окончательную остановку сезона
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Несколько клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) поддерживают окончательную остановку сезона и его переигровку после пандемии коронавируса, сообщает The Athletic.
В командах считают, что сезон доиграть невозможно, но чемпионат нужно переиграть.
В АПЛ полагают, что нельзя играть при пустых трибунах.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 24 тысяч человек, 124 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 532 тыс.
Ранее сообщалось о том, что чемпионат Англии не будет возобновлен в апреле из-за коронавируса.