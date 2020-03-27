«ПСЖ» сократил зарплату сотрудников из-за пандемии коронавируса

Французский «ПСЖ» был вынужден сократить заработную плату своих сотрудников из-за пандемии коронавируса, сообщает GFFN.

Руководство клуба было вынуждено пойти на такие меры в связи с паузой в национальном чемпионате. Стоит отметить, что зарплата была урезана на 30 процентов.

При этом пока неизвестно, коснется ли эта мера футболистов.

К решению сократить зарплату сотрудников прибегла также «Барселона».

Ранее сообщалось, что президент «ПСЖ» поддержал идею сократить зарплаты в чемпионате Франции.