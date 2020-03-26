ФИФА просит футболистов пойти на временное сокращение зарплаты на 50%
close
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) провело встречу с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), на которой попросило футболистов пойти на снижение зарплаты из-за ситуации с коронавирусом, сообщает Marca.
По информации издания, организация обратилась к игрокам с просьбой согласиться на понижение зарплаты на 50%, пока не нормализуется ситуация с пандемией.
Отмечается, что процент временного сокращения зарплаты будет одинаковым для всех клубов.
Большинство чемпионатов мира были приостановлены. Из-за паузы лиги и клубы несут серьезные финансовые убытки.
Ранее сообщалось, что контракты футболистов будут продлены до конца сезона.