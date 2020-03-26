Страны G20 поддержали решение МОК отложить Олимпиаду в Токио

<img src="//img.gazeta.ru/files3/127/13023127/2020-03-25T094943Z_802960158_RC2XQF9A1VF1_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-OLYMPICS-pic905-895x505-30900.jpg">

Страны G20 поддержали решение Международного олимпийского комитета (МОК) перенести летние Игры-2020 в Токио из-за угрозы распространения коронавируса, передает РИА «Новости».

«Мы ценим усилия по охране здоровья людей, которые проявляются в переносе крупных публичных мероприятий, в частности, решение МОК перенести Олимпиаду на срок не позднее лета 2021 года», — говорится в заявлении, принятом по итогам саммита лидеров «большой двадцатки».

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 22 тысяч человек, 118 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 492 тыс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приедет на летние Олимпийские игры в Токио.