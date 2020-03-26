Страны G20 поддержали решение МОК отложить Олимпиаду в Токио
close
Страны G20 поддержали решение Международного олимпийского комитета (МОК) перенести летние Игры-2020 в Токио из-за угрозы распространения коронавируса, передает РИА «Новости».
«Мы ценим усилия по охране здоровья людей, которые проявляются в переносе крупных публичных мероприятий, в частности, решение МОК перенести Олимпиаду на срок не позднее лета 2021 года», — говорится в заявлении, принятом по итогам саммита лидеров «большой двадцатки».
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 22 тысяч человек, 118 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 492 тыс.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приедет на летние Олимпийские игры в Токио.