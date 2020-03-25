Навка объяснила, почему чиновник получил гонорар за Загитову

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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, почему вице-президент федерации фигурного катания Москвы Эдуард Аксенов получил 8 млн рублей за участие в качестве артиста в ее ледовом шоу.

По словам Навки, Аксенов получил деньги за чемпионку Игр Алину Загитову потому, что она является несовершеннолетней и не может иметь личное ИП.

«Потому Аксенов по согласованию с родителями Алины представлял и продолжает представлять интересы спортсменки. Все в строгом соответствии с законом», — цитирует Навку РБК.

В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по данному факту. Функционера подозревают в хищении средств.

Ранее Загитову раскритиковали за шутку о коронавирусе.