Модрич предложил «Реалу» игрока ЦСКА в качестве своего преемника
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рекомендовал клубу подписать хавбека московского ЦСКА Николу Влашича после своего ухода из команды, сообщает Defensa Central.
Издание отмечает, что сам 34-летний Модрич пока не собирается покидать «королевский клуб».
В нынешнем сезоне Влашич принял участие в 30 матчах за ЦСКА во всех турнирах. В его активе восемь мячей и шесть результативных передач. Его контракт с армейским клубом рассчитан до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что у «Реала» появилась главная трансферная цель на лето.