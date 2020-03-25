«Химки» приостановили тренировки из-за коронавируса

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Футбольный клуб «Химки» приостановил тренировки из-за коронавируса, сообщает Twitter клуба.

В сообщении отмечается, что игроки получили индивидуальные задания и будут заниматься дома.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 18 тыс. человек, 109 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 422 тыс.



Ранее главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о том, как проводит время в Москве во время пандемии коронавируса.