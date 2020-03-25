«Химки» приостановили тренировки из-за коронавируса
Футбольный клуб «Химки» приостановил тренировки из-за коронавируса, сообщает Twitter клуба.
В сообщении отмечается, что игроки получили индивидуальные задания и будут заниматься дома.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 18 тыс. человек, 109 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 422 тыс.
Ранее главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о том, как проводит время в Москве во время пандемии коронавируса.
В связи с эпидемиологической ситуацией футбольный клуб «Химки» приостановил тренировки.— ФК Химки (@fc_khimki) March 25, 2020
Футболисты получили от тренерского штаба индивидуальные программы и будут работать в домашних условиях до возобновления тренировочного процесса на базе в Химках. pic.twitter.com/6aFbupmcT6