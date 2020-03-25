Бой Хабиба и Фергюсона может пройти во Флориде
Титульный бой Абсолютного бойцовского турнира (UFC) между дагестанским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсоном может пройти во Флориде. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на журналиста Стивена Маррокко.
По информации источника, руководство американского промоушена также ведет переговоры с Орландо, Тампой и Джексонвиллем.
Напомним, что бой Хабиба и Фергюсона должен состояться 18 апреля 2020 года.
Ранее сообщалось, что непобежденный боец UFC бразилец Пауло Коста сделал заявление относительно того, как его родина переживает пандемию коронавируса.